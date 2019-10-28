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Саммит Россия – Африка

Участники форума Россия - Африка подписали документы на более чем 1 трлн рублей

Всего было подписано 92 соглашения

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Общая сумма подписанных на форуме Россия - Африка контрактов, соглашений и меморандумов превысила 1 трлн рублей. Об этом в понедельник сообщает фонд "Росконгресс", который являлся одним из организаторов мероприятия.

"В ходе саммита и экономического форума Россия - Африка подписаны 92 соглашения, контракта, меморандума о взаимопонимании. Общая сумма подписанных документов, информация о которых не является коммерческой тайной, составляет 1,004 трлн рублей", - приводятся в сообщении слова советника президента России Антона Кобякова.

Отмечается, что наибольшее количество документов было подписано в областях экспорта и внешнеэкономической деятельности, международного сотрудничества, высоких технологий, транспорта и логистики, добычи полезных ископаемых и геологоразведки, инвестиций и банковской деятельности.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси прошел саммит Россия - Африка. В нем приняли участие представители всех 54 стран континента, 43 из них были представлены на высшем уровне. Также в мероприятии участвовали восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций.

Теги
РоссияСаммит Россия – Африка
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