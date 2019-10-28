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Путин поручил создать лаборатории для сертификации высокотехнологичной продукции

Речь идет о продукции, которую планируется поставлять на экспорт

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Минпромторгу совместно с Российским экспортным центром создать до 1 марта 2020 года лаборатории для международной сертификации высокотехнологичной продукции из РФ, которую планируется поставлять на экспорт. Соответствующее поручение содержится в перечне по итогам заседания наблюдательного совета АСИ.

"Минпромторгу России совместно с АО "Российский экспортный центр" предусмотреть меры по созданию российских лабораторий, обеспечивающих международную сертификацию высокотехнологичной продукции отечественных компаний с целью обеспечения ее экспорта", - говорится в тексте документа.

Указанным структурам поручается представить предложения по сокращению административных процедур и барьеров в сфере экспорта высокотехнологичной продукции отечественных компаний, включая избыточные требования в сфере лицензирования экспорта. Аналогичное поручение по сокращению административных барьеров дано и главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину. Оно касается использования гражданской продукции и сотрудничества с организациями, реализующими гражданские технологические проекты.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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