Путин поручил кабмину проработать тему допустимых случаев невозврата венчурных инвестиций

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать тему допустимых случаев невозврата венчурных инвестиций. Как сообщает пресс-служба Кремля, поручение дано по итогам состоявшегося 18 сентября заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Правительству при участии Агентства стратегических инициатив, Счетной палаты, Генеральной прокуратуры и заинтересованных институтов развития обеспечить внесение изменений в нормативную правовую базу, определяющих допустимые случаи и объем невозврата венчурных инвестиций и прямых инвестиций в капитал компаний, реализующих технологические проекты, осуществляемые с использованием средств государственного бюджета РФ", - говорится в тексте поручения. Свои предложения правительство должно представить главе государства к 1 июня 2020 года.

Ряд поручений президента коснулись сферы развития малого и среднего предпринимательства. Так, к 15 декабря правительство должно будет утвердить новую модель функционирования Фонда поддержки социальных проектов, обеспечив взаимосвязь с реализацией национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". К началу февраля 2020 года поручено подключить платформу для работы с обращениями предпринимателей к Единой системе идентификации и аутентификации и, при необходимости, иным государственным информационным системам. К этому же сроку правительство должно будет представить предложения по созданию условий для несовершеннолетних граждан РФ по осуществлению предпринимательской деятельности, оформлению патентов в сфере высокотехнологичных разработок и получению грантов.

Кабмину также предстоит сформировать нормативную правовую базу, необходимую для создания российской сервисной навигационно-телематической платформы "Автодата" с учетом необходимости обеспечения недискриминационного доступа к данным для отечественных разработчиков продуктов и услуг.

Еще одно поручение касается организации детского отдыха. Так, правительству РФ предстоит до 10 декабря 2019 года "провести анализ лучших региональных практик по организации отдыха и оздоровления детей и на его основе сформировать предложения по тиражированию лучших практик, в том числе на основе государственно-частного партнерства".