Amazon обеспечит серверы облачных вычислений AWS солнечной и ветряной энергией

ТАСС, 28 октября. Крупнейший онлайн-ретейлер Amazon приступил к реализации трех проектов в области возобновляемой энергетики для обеспечения электропитанием своих облачных серверов в США и Великобритании, сообщило издание Daily Energy Insider.

В рамках проекта Amazon построит ветряную электростанцию на полуострове Кинтаир в Шотландии мощностью 168 тыс. МВт ч в год, достаточной для обеспечения электроэнергией 46 тыс. британских домов. Два других проекта будут реализованы в штатах Северная Каролина и Вашингтон, и, согласно оценкам, позволят вырабатывать 501 тыс. МВт ч энергии в год. Вырабатываемая энергия будет направлена на обеспечение питанием облачных серверов компании Amazon Web Services (AWS), с которыми на сегодняшний день работают более 1 млн пользователей.

Реализация проектов и переход на расширенное использование альтернативной энергии - часть стратегии Amazon по достижению нулевых выбросов к 2030 году.