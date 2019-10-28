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Amazon обеспечит серверы облачных вычислений AWS солнечной и ветряной энергией

Компания построит ветряную электростанцию в Шотландии, которая обеспечит электричеством 46 тыс. домов

ТАСС, 28 октября. Крупнейший онлайн-ретейлер Amazon приступил к реализации трех проектов в области возобновляемой энергетики для обеспечения электропитанием своих облачных серверов в США и Великобритании, сообщило издание Daily Energy Insider.

В рамках проекта Amazon построит ветряную электростанцию на полуострове Кинтаир в Шотландии мощностью 168 тыс. МВт ч в год, достаточной для обеспечения электроэнергией 46 тыс. британских домов. Два других проекта будут реализованы в штатах Северная Каролина и Вашингтон, и, согласно оценкам, позволят вырабатывать 501 тыс. МВт ч энергии в год. Вырабатываемая энергия будет направлена на обеспечение питанием облачных серверов компании Amazon Web Services (AWS), с которыми на сегодняшний день работают более 1 млн пользователей.

Реализация проектов и переход на расширенное использование альтернативной энергии - часть стратегии Amazon по достижению нулевых выбросов к 2030 году.

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