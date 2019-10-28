В Пакистане намерены развивать торговое и энергетическое сотрудничество с РФ

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Пакистан стремиться развивать двусторонние отношения с Россией в различных сферах, в том числе энергетике, торговле и сельском хозяйстве. Об этом заявил в понедельник глава делегации Сената (верхняя палата парламента) Пакистана сенатор Шибли Фараз на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

"Мы намерены развивать двусторонние отношения с Россией в разных сферах, включая энергетику, торговлю, сельское хозяйство. Наши отношения в области безопасности и обороны тоже развиваются ", - сказал он.

Кроме того, пакистанский политик выразил надежду на развитие и укрепление связей с Россией и в других сферах. "Только что мы посетили Институт Востоковедения РАН, где провели очень интересную и замечательную встречу. Мы надеемся на то, что отношения на разных уровнях, в том числе между учеными, экспертами, институтами, будут развиваться, что поможет нам понять образ мыслей друг друга и будет способствовать дальнейшему укреплению и развитию наших взаимоотношений", - добавил он.

Фараз пригласил Косачева и членов профильного комитета СФ посетить Пакистан, чтобы и дальше развивать межпарламентские отношения.