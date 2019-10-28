Алекперов заявил, что не получал предложений о продаже своего пакета акций в "Лукойле"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент и совладелец крупнейшей российской частной нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов заявил, что не получал предложений о продаже своего пакета акций и не намерен его продавать.

"Ни у меня, ни у других менеджеров компании намерений продавать свой пакет акций "Лукойла" нет. Я всегда говорил, что акции нашей компании считаю самым эффективным вложением средств. У "Лукойла" долгосрочные планы, наша стратегия нацелена на постоянный рост акционерной стоимости", - сказал он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о возможной покупке "Сургутнефтегазом" пакета акций возглавляемой им компании.

Отвечая на вопрос, поступали ли предложения о продаже акций за последние недели, Алекперов ответил: "Нет, не поступали".

Крупнейшими акционерами "Лукойла" являются Вагит Алекперов (24,8%), Леонид Федун (9,8%), структуры ИФД "Капиталъ" (около 8%) и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus (более 16%).

Ранее Алекперов говорил, что рассчитывает сохранить свою долю в нефтяной компании, которая в настоящее время не превышает 30%.

Планировалось, что после погашения казначейских акций "Лукойла" пакет Алекперова в компании составит порядка 30%, а вице-президента компании Леонида Федуна - 10%.