В ВТО не смогли договориться по вакансиям в Апелляционном органе

ЖЕНЕВА, 28 октября. /ТАСС/. Члены Всемирной торговой организации (ВТО) на заседании Органа по разрешению споров (ОРС) в Женеве в очередной раз не смогли договориться в понедельник о заполнении вакансий в Апелляционном органе. Против предложения о начале процедуры отбора кандидатов на эти вакансии, поддержанного большинством государств, выступили США, сообщил журналистам после заседания один из торговых представителей, говоривший на условиях конфиденциальности.

"США вновь заявили, что они не готовы поддержать предложение 116 членов ВТО, призывающих начать отборочный процесс для заполнения вакансий в Апелляционном органе", - пояснил он.

Как сообщил источник, представитель Мексики, выступивший на заседании от имени 116 стран, "вновь внес предложение этой группы о начале отборочного процесса на шесть вакантных мест в Апелляционном органе, из которых четыре - это нынешние вакансии, а два места станут вакантными, когда истечет 10 декабря второй срок полномочий (арбитров) Уджала Бхатия и Томаса Грэма". О необходимости поиска выхода из "тупиковой ситуации" заявили на заседании представители около двух десятков стран и территорий.

В частности, делегация Китая подвергла критике отсутствие конструктивного подхода со стороны США. В свою очередь, норвежский представитель заявил, что в нынешней ситуации наиболее удивительным является "отсутствие каких-либо ясных требований со стороны США, которые положили бы конец разрушению Апелляционного органа". В этой связи Норвегия предприняла шаги на случай, если Апелляционный орган прекратит работу, что может произойти уже в декабре: она заключила с Евросоюзом "временное соглашение по поводу возможных апелляций в любых спорах, которые могут возникнуть между двумя сторонами после того, как Апелляционный орган станет недееспособным". Ранее аналогичное соглашение с ЕС заключила Канада.

Представитель США заявил на заседании, что его страна "все еще не готова" поддержать предложение 116 стран. Он напомнил, что Вашингтон уже 16 лет высказывает серьезную обеспокоенность тем, что Апелляционный орган не укладывается в установленные сроки при рассмотрении апелляций.

В этом органе сейчас представлены три арбитра из семи. Вакансии не удается заполнить из-за отсутствия консенсуса, так как США упорно отвергают предложения об урегулировании проблемы. Три арбитра - это минимальное число экспертов, необходимое для рассмотрения апелляций в ВТО. Стоит одному из них уйти в отставку, и работа Апелляционного органа будет парализована.