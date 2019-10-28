Долг по зарплате в Мурманском пароходстве превысил 91 млн рублей

МУРМАНСК, 28 октября. /ТАСС/. Мурманское морское пароходство (ММП) задолжало сотрудникам свыше 91 млн рублей. Об этом сообщает в понедельник Российский профсоюз моряков на своем сайте.

"Пароходство должно своим работникам 91,2 млн рублей. Это самый крупный долг по заработной плате в Мурманской области по состоянию на 10 октября 2019 года", - сообщает профсоюз.

В сообщении профсоюза со ссылкой на информацию Федеральной службы по труду и занятости приводятся данные, что 514 работников ММП не могут получить причитающиеся им выплаты. Причиной такой крупной задолженности руководство компании называет тяжелое финансовое положение, вызванное совокупностью разных факторов. Это свыше 70 млн рублей задолженности перед налоговыми органами, неисполнение обязательств контрагентами, долги по кредитам перед Сбербанком, в залоге у которого находится практически все имущество пароходства, а также аресты, наложенные на расчетные счета и пароходы компании.

Так, в настоящее время из 11 имеющихся в ММП судов четыре арестованы и находятся в иностранных портах: "Северная земля" - в порту Авилес (Испания), на борту 14 членов экипажа; "Всеволод Белецкий" - в порту Халдия (Индия), на судне 4 моряка; "Заполярье" - в порту Мортиль (Испания), на борту 8 членов экипажа; "Хатанга" - в польской Гдыне с 9 членами экипажа, у троих из которых уже превышен максимальный срок пребывания на судне. "Как предполагается, следующий шаг должно сделать областное правительство: вместе с уполномоченным представителем ММП, а также другими заинтересованными сторонами в лице основных кредиторов и службы судебных приставов, оно должно разработать антикризисный план. В свою очередь Роструду вместе с Росморречфлотом рекомендовано держать ситуацию на особом контроле", - сообщает профсоюз.

В 2018 году бывший руководитель пароходства за невыплату зарплат был привлечен к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ и оштрафован в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. В настоящее время расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ в отношении еще одного директора ММП. Член совета директоров Николай Куликов задержан Северо-Западным следственным управлением на транспорте СК РФ. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и выведении со счетов ММП свыше 500 млн рублей. По сообщению профсоюза со ссылкой на данные мурманских властей, в настоящее время ведутся переговоры по продаже ММП иностранной компании.

Профсоюз называет тревожной ситуацию с архангельским Северным морским пароходством, у которого тот же собственник, что у Мурманского. "Здесь тоже ситуация непростая. Хотя задолженности по зарплате перед моряками пока нет, но сопутствующие ей нарушения в части соблюдения законодательства о режиме труда и отдыха, несвоевременной репатриации и им подобные в последнее время стали обычным делом", - сообщает профсоюз. Комментариями представителей пароходств ТАСС пока не располагает.