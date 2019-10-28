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Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа завершились за 80 минут

Основной темой консультаций должно было стать продление контракта на транзит газа по украинской территории после 2019 года

БРЮССЕЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа завершились, их продолжительность составила 80 минут, что в два раза дольше предыдущей встречи. О факте окончания встречи ТАСС сообщили в Минэнерго.

Консультации должны были начаться в 13:30 по брюссельскому времени (15:30 мск), но задержались до 15:25 по местному времени. Завершились они в 16:45.

Основной темой консультаций должно было стать продление контракта на транзит газа из РФ в Европу по украинской территории после 2019 года, так как действующее десятилетнее соглашение истекает уже в конце года.

Во встрече участвовали министр энергетики России Александр Новак, глава "Газпрома" Алексей Миллер, заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Новак, заходя в здание Еврокомиссии, говорил, что позитивно оценивает предстоящую встречу по газу в Брюсселе с ЕС и Украиной и ожидает продвижения в вопросе транзита газа через Украину.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичБельгияУкраинаРоссияМиллер, Алексей Борисович
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