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Вагоны с душем отправятся в первый рейс 27 ноября в составе поезда Москва - Белгород

Помимо душевых кабин в новых вагонах есть кофемашина, холодильник, микроволновая печь, вендинговые аппараты, чайные витрины и пурифайеры с питьевой водой
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Первые купейные и плацкартные вагоны с душем включат в поезд Москва - Белгород с 27 ноября, говорится в сообщении "Федеральной пассажирской компании".

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Вагоны нового модельного ряда производства "Трансмашхолдинга" добавят в состав фирменного поезда № 072В/071В "Белогорье" Москва - Белгород.

ФПК и "Тверской вагоностроительный завод" (входит в ТМХ) ранее подписали контракт на сумму 237 млрд рублей на поставку 3730 пассажирских вагонов в течение семи лет. Согласно контракту, в 2019 году ФПК получит 524 вагонов, в том числе 48 вагонов нового модельного ряда.

Как сообщал ТАСС ранее, в каждом двухсцепном плацкартном вагоне есть душевая кабина, кофемашина, холодильник, микроволновая печь, вендинговые аппараты, чайные витрины, раздельный сбор мусора, пурифайеры с питьевой водой. В вагонах используются герметизированные межвагонные переходы, которые позволяют создать в поезде единый микроклимат и значительно снизить уровень шума.

В апреле 2019 года ТМХ представил также новые вагоны купе. В них также есть микроволновки и душ. Купе оборудованы откидными столиками, индивидуальными сейфами, регуляторами температуры, персональными светильниками, розетками на 220 В и разъемами USB. Пассажирам доступен скоростной Wi-Fi.

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