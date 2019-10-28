Новак: Украина готова к возобновлению прямых поставок российского газа с 2020 года

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Минэнерго России видит готовность Украины возобновить поставки российского газа напрямую с 2020 года, сообщил глава ведомства Александр Новак по итогам трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины по газу.

"Обсуждали также вопросы поставок газа на Украину. Мы видим готовность наших партнеров, в том числе и по поставкам газа, с 2020 года, напрямую, - сказал Новак в эфире телеканала "Россия-24". - Конкретные цифры будут обсуждаться позднее".

Новак добавил, что на консультациях стороны договорились интенсивно работать на уровне компаний. По его словам, существует ряд вопросов, которые требуют изучения, в частности, "Газпром" и украинские партнеры намерены "интенсивно работать" по методике тарифообразования.

Россия готова в 2020 году обеспечить транзит газа через Украину в соответствии с нормами европейского законодательства, если к этому будет готова украинская сторона, сообщил Новак.

"В качестве запасного варианта мы готовы обеспечить продление договора по транзиту газа, который действует на сегодняшний день, на 2020 год. Хотя если наши украинские коллеги будут готовы работать по европейскому законодательству, мы также готовы по этому законодательству с 2020 года обеспечить транзит газа через Украину", - сказал он.

Позднее в ходе брифинга глава Минэнерго РФ уточнил, что в случае, если украинские партнеры не успеют имплементировать европейское законодательство, Россия готова осуществлять транзит газа в соответствии с действующим договором до момента внедрения Украиной европейских правил.

"Мы готовы работать в том числе и на базе существующего договора, с техническими корректировками, с 1 января 2020 года до периода имплементации законодательства [Украиной]", - отметил Новак.

Действующий 10-летний контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает в конце этого года. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода в обход Украины - "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

"Но и в целом с точки зрения взаимодействия продолжим анализ нормативной базы законодательства украинского для того, чтобы еще раз подтвердить как со стороны России, так и Еврокомиссии, что украинское законодательство соответствует европейскому законодательству, что там нет никаких подводных камней. Об этом договорились. На мой взгляд, переговоры прошли позитивно - будем продолжать взаимодействовать с нашими коллегами. Очередные консультации договорились провести в конце ноября", - отметил он.

"Мы будем изучать методику, опубликованную 25 октября, методику определения тарифов на прокачку газа с территории Украины. Ждем опубликования не только на украинском языке, но и на английском. Это в ближайшее время будет обсуждаться, будем анализировать относительно конкурентоспособности тарифов, других маршрутов. Это важный момент, который касается эффективности реализации проекта по прокачке газа через газотранспортную систему Украины", - добавил Новак.

Очередные трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по газу пройдут в конце ноября, сообщил Новак. "В конце ноября будут очередные [трехсторонние] консультации. Мы настроены позитивно, и, на мой взгляд, [прошедшая] встреча была довольно конструктивной, поскольку мы увидели, что все стороны, во-первых, настроены конструктивно. Есть, конечно, и вопросы, и риски. Будем вместе решать эти вопросы в дальнейшем", - сказал он.

"Газром" и оператор газотранспортной системы Украины должны провести переговоры по техническому соглашению, которое определит дальнейшие взаимоотношения ГТС двух стран по поставкам газа в Европу, сообщил Новак.

"Также мы обсуждали о том, что между компанией "Газпром" и оператором газотранспортной системы [Украины] должны быть проведены переговоры по нахождению наиболее приемлемого варианта технического соглашения по организации взаимодействия газотранспортной системы России и газотранспортной системы Украины", - сказал министр.

"Это тоже важный вопрос. Он технический, но без него взаимоотношения не будут урегулированы до конца", - добавил Новак.

Россия готова работать с Украиной по существующему контракту на транзит газа через Украину до имплементации страной европейского законодательства. "Для нас важно, мы подчеркивали это и в прошлый раз, что мы готовы работать по европейскому законодательству, и в случае, если наши партнеры не успеют это законодательство имплементировать, мы готовы работать в том числе и на базе существующего договора с техническими корректировками после 2020 года до периода имплементации законодательства", - сказал он.

Украина, Россия и ЕС настроены на конструктивный подход и подписание соглашения о транзите газа в этом году. "В целом мы видим, что и ЕК, и украинские партнеры настроены конструктивно, мы продолжим наше взаимодействие", - сказал Новак.

"Все настроены на то, чтобы найти все необходимые решения для того, и обеспечить прокачку газа, транзит газа с 2020 года, и будем продолжать интенсивно работать как на уровне министерств, так и на уровне компаний", - добавил он.

Минэнерго РФ выступает за более активные переговоры с Украиной по транзиту газа со стороны коммерческих компаний, сообщил Новак. "В ближайшее время мы должны будем интенсифицировать наши контакты и на уровне компаний, на уровне "Газпрома" и украинских компаний, относительно в том числе выработки наиболее приемлемых правил взаимодействия операторов газотранспортных систем России и Украины", - сказал министр.

"Северный поток - 2"

Проект "Северный поток - 2" обсуждался только на двусторонней встрече между представителями России и ЕК, на трехсторонних консультациях по газу с участием Украины этот вопрос не поднимался, сообщил Новак.

"Нет, этот вопрос [на трехсторонней встрече] мы сегодня не обсуждали. Мы его обсуждали на двусторонних переговорах с еврокомиссаром [по энергетике] господином [Марошем] Шефчовичем. Мы еще раз подчеркнули, что это коммерческий проект, в нем заинтересована Европа, и высказали негативное отношение к возможным санкциям относительно этого проекта", - сказал он.

Во встрече участвовали министр энергетики России Александр Новак, глава "Газпрома" Алексей Миллер, заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.