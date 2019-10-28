Вопросы в сфере энергетики, промышленности, АПК и IT обсудят на межправкомиссии в Ханое

ХАНОЙ, 28 октября. /ТАСС/. Представители России и Вьетнама во время 22-го заседания российско-вьетнамской межправительственной комиссии обсудят вопросы в сфере энергетики, промышленности, АПК и IT-технологий. Об этом ТАСС сказал вице-премьер РФ, председатель российской части межправкомиссии РФ и Вьетнама Максим Акимов.

"Повестка традиционно включает большой комплекс вопросов. Это наше сотрудничество в энергетической сфере, проекты которые реализуют компании энергетического сектора, и "Газпром", и "Роснефть", и "Вьетсовпетро", - сказал он. - Будут обсуждаться вопросы расширения сотрудничества в сфере поставок агропромышленной продукции". "И, конечно, огромный сегмент, который касается цифровой повестки и IT. Проекты в кибербезопасности и в компьютерной безопасности в целом. Проекты, которые развиваются в сегменте "умных городов". Решения для электронного правительства, мы обязательно завтра с коллегами пообсуждаем не в теоретическом плане, а вполне предметно", - дополнил Акимов.

Кроме этого, во время рабочей поездки вице-премьер РФ Максим Акимов проведет первую демонстрационную транзакцию по карте "Мир". "Прием карт национальной платежной системы "Мир" будет расширяться прежде всего там, куда часто ездят российские туристы. И завтра мы планируем провести вот такие первые, демонстрационные платежи во Вьетнаме, где позднее у наших соотечественников появится возможность расплачиваться национальными картами", - сказал он.

По словам Акимова, количество принимающих карту банков, будет расти. По данным официального представителя Акимова, вице-премьер правительства РФ 29 октября проведет первую демонстрационную транзакцию с помощью карты "Мир". "Это означает, что технические инфраструктуры двух национальных платежных систем, российской и вьетнамской, будут сопряжены друг с другом. После того, как вьетнамская сторона подключит свои устройства (банкоматы и терминалы) к приему карт "Мир", российские туристы смогут расплачиваться "домашней" картой "Мир" точно так же, как в России, где карта принимается повсеместно", - пояснил он, уточнив, что речь идет о прямых расчетах в национальных валютах, конвертации в доллар происходить не будет, что приведет к экономии для россиян.

О карте "Мир"

Ранее в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") сообщали, что уже выпущено 65,5 млн карт "Мир". При этом план по эмиссии на конец 2019 года составляет 67 млн карт. До Вьетнами ее использование было возможно в восьми странах мира.

Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 года. Из-за них 21 марта 2014 года две крупнейшие системы платежных карт Visa и MasterCard без уведомления заблокировали операции по картам некоторых российских банков. В декабре 2014 года Visa и MasterCard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).

Чтобы избежать повторения этого сценария, в том же 2014 году было создано акционерное общество НСПК, перед которым были поставлены две задачи: создание центра для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем, а также выпуск и продвижение национальной платежной карты. Начиная с 2015 года, все операции по картам систем Visa и MasterCard проходят через НСПК. Тогда же была разработана и карта "Мир".