Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Еврокомиссия разочарована итогами консультаций по газу

Замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович AP Photo/Francisco Seco
Описание
Замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович
© AP Photo/Francisco Seco

БРЮССЕЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) разочарована итогами трехсторонних консультаций по газу в формате РФ - ЕС - Украина, которые прошли в понедельник в Брюсселе. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции по итогам встречи.

"Я разочарован сегодняшним исходом и я говорю это открыто. Я подготовил встречу так, что при наличии политической воли мог бы быть позитивный прогресс", - сказал он.

Еврокомиссия также призвала Россию и Украину к скорейшей организации новой трехсторонней встречи РФ, Украины и ЕС.

"Я предложил следующий раунд в ноябре, и все согласились. Я бы сказал, что встреча нужна как можно скорее, но я бы хотел, чтобы она была хорошо подготовлена для достижения успеха", - сказал замглавы ЕК по Энергосоюзу.

Он также призвал РФ и Украину к скорейшему заключению контракта по транзиту газа, так как, по его словам, время летит. "1 января 2020 года не за горами", - добавил он.

Шефчович отметил, что российская делегация на консультациях по газу не готова идти на уступки.

Он добавил, что Киев готов к дискуссии по "пакетному" решению по газу, включая прямые закупки российского газа и мировое соглашение по судебному спору. По мнению замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу, новый оператор ГТС Украины, вероятно, будет создан до конца года.

Реклама на ТАСС
Акции Virgin Galactic Holdings начали торговаться на нью-йоркской бирже
По данным CNBC, капитализация компании оценивается в $1,5 млрд
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС