Еврокомиссия разочарована итогами консультаций по газу

БРЮССЕЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) разочарована итогами трехсторонних консультаций по газу в формате РФ - ЕС - Украина, которые прошли в понедельник в Брюсселе. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции по итогам встречи.

"Я разочарован сегодняшним исходом и я говорю это открыто. Я подготовил встречу так, что при наличии политической воли мог бы быть позитивный прогресс", - сказал он.

Еврокомиссия также призвала Россию и Украину к скорейшей организации новой трехсторонней встречи РФ, Украины и ЕС.

"Я предложил следующий раунд в ноябре, и все согласились. Я бы сказал, что встреча нужна как можно скорее, но я бы хотел, чтобы она была хорошо подготовлена для достижения успеха", - сказал замглавы ЕК по Энергосоюзу.

Он также призвал РФ и Украину к скорейшему заключению контракта по транзиту газа, так как, по его словам, время летит. "1 января 2020 года не за горами", - добавил он.

Шефчович отметил, что российская делегация на консультациях по газу не готова идти на уступки.

Он добавил, что Киев готов к дискуссии по "пакетному" решению по газу, включая прямые закупки российского газа и мировое соглашение по судебному спору. По мнению замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу, новый оператор ГТС Украины, вероятно, будет создан до конца года.