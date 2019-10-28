Украина надеется подписать новый транзитный контракт с РФ до конца года

БРЮССЕЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Украина надеется подписать новый контракт по транзиту природного газа с Россией до конца текущего года. Об этом заявил журналистам министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель по итогам трехсторонних консультаций по газу.

"Мы надеемся, что мы подписываем этот договор до конца года и обеспечим стабильные поставки европейским (потребителям)", - сказал он, речь которого транслировала в "Фейсбуке" пресс-служба компании "Нафтогаз Украины".

Оржель также сообщил, что Украина готова рассматривать вопрос о прямых поставках газа с РФ на взаимовыгодных условиях.

"Договор о прямых поставках, я думаю, мы можем рассматривать с российской стороной на выгодных условиях для обеих сторон. Если мы говорим, что цена должна быть конкурентной, рыночной, мы можем рассматривать эти условия на поставку ", - сказал он.

Ранее о такой возможности заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Оржель также сообщил, что Украина предложила провести следующий раунд переговоров после 11 ноября.

"У нас было предложение провести следующий раунд как можно скорее. В частности, мы предлагали дату после 11 ноября", - сказал он, подчеркнув, что Киев готов "в любое время очень активно заниматься техническими и политическими вопросами переговоров".