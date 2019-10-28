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МИД ДНР: представители более чем десятка стран примут участие в бизнес-форуме в Донецке

Всего ожидается участие около 250 зарубежных делегатов

ДОНЕЦК, 28 октября. /ТАСС/. Представители более чем десятка стран соберутся во вторник на международный экономический форум в Донецке, на котором будет обсуждаться построение модели развития экономики в экстремальных условиях, привлечения капиталов, несмотря на международные санкции. Об этом сообщило в понедельник Министерство иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) в своем официальном Telegram-канале.

В форуме примут участие официальные делегации из Российской Федерации, Луганской Народной Республики, Республики Южная Осетия, Республики Абхазия, а также предприниматели и представители бизнес-организаций из Франции, Финляндии, Ирландии, Великобритании, Швейцарии, Болгарии, США, Турции, Сирии, Йемена, Таджикистана, Ирана, Египта. Всего ожидается участие около 250 зарубежных делегатов. Форум проводится при поддержке главы ДНР Дениса Пушилина. В рамках мероприятия состоится пленарное заседание, дискуссии, пройдут выставки. Как ожидается, иностранные участники подпишут соглашения, протоколы о намерении и меморандумы с ДНР.

"Шестой год Донбасс пребывает в состоянии фактической блокады", - отмечает на сайте форума председатель оргкомитета, ректор Донецкой академии управления и государственной службы при главе ДНР Лариса Костровец. Одной из основных проблем ДНР является фактическое отсутствие доступа к мировой финансовой системе, что значительно осложняет создание благоприятного инвестиционного климата, развитие предпринимательства в целом, добавила она.

"Поскольку существующие условия носят экстремальный характер, вполне закономерен вывод о том, что пришло время для принятия нестандартных решений, внедрения революционных подходов и новаторских идей. Донбасс должен стать территорией экстремальной экономики", - считает глава оргкомитета форума.

По ее словам, власти ДНР и предприниматели должны сосредоточиться на поиске наиболее простых и эффективных моделей финансового взаимодействия, выработать основы новой инвестиционной политики государства, консолидировать усилия всех сторон, заинтересованных в экономическом возрождении Донбасса. Основной целью проведения форума является выработка альтернативных подходов к реализации задач инвестиционной политики в условиях, когда использование традиционных финансовых инструментов значительно осложнено, отметила глава оргкомитета.

На форуме планируется изучить возможность применения в экономике Донбасса передовых финансовых и информационных технологий, чтобы обеспечить защиту интересов прав инвестора и минимизировать неблагоприятное воздействие политических факторов. Цель форума - способствовать созданию гибкой, простой, надежной, максимально прозрачной модели инвестирования, которая в полной мере будет отвечать интересам бизнеса и государства и обладать достаточной автономией от мировой финансовой системы, отмечают организаторы.

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