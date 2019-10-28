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Доходность накоплений "молчунов" выросла за девять месяцев 2019 года до 8,43%

Доходность по портфелю госбумаг достигла 11,55%

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Доходность от инвестирования государственной управляющей компанией (ГУК) ВЭБ.РФ средств пенсионных накоплений граждан по итогам девяти месяцев этого года составила 8,43% против 5,89% за аналогичный период годом ранее. Такие данные следуют из расчета доходности инвестирования средств пенсионных накоплений, опубликованного на сайте Пенсионного фонда России.

Доходность по портфелю госбумаг достигла 11,55%, тогда как годом ранее этот показатель равнялся 7,03%.

"Результат по доходности по итогам девяти месяцев оцениваем как позитивный. ГУК работает с самым большим на рынке портфелем накоплений, является консервативным инвестором, размещает средства с учетом безусловной сохранности будущих пенсий граждан и минимального риска. Ключевая цель - превышение инфляции за сопоставимый период - по итогам девяти месяцев выполнена. При этом портфели ГУК демонстрируют стабильно превышающую инфляцию доходность и в меньшей степени подвержены влиянию рыночных факторов, которые могут быть как позитивными, так и крайне негативными. Средства будущих пенсий граждан прирастают за счет инвестиционного дохода", - прокомментировали ТАСС результаты девяти месяцев в пресс-службе ВЭБ.РФ.

Ранее сообщалось, что по итогам девяти месяцев 2019 года ГУК ВЭБ.РФ увеличила доходы от инвестирования пенсионных накоплений до 106,37 млрд рублей по расширенному портфелю и до 2,49 млрд рублей по портфелю госбумаг, тогда как годом ранее эти показатели были равны 75,47 млрд рублей и 1,48 млрд рублей соответственно. На сегодня ГУК управляет накоплениями 39 млн будущих пенсионеров, формирующих накопления в ПФР.

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