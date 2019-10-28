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Решение по жалобе на изъятие ФСБ декларации об амнистии капитала отменено

В Верховном суде сообщили, что решение было отменено в связи с процессуальным нарушением

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя Верховного суда России - председатель судебной коллегии по уголовным делам Владимир Давыдов отменил решение судьи Верховного суда по жалобе адвоката предпринимателя Валерия Израйлита, совладельца компании "Усть-Луга", на изъятие в качестве вещественного доказательства декларации, поданной в налоговые органы по закону об амнистии капиталов. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы Верховного суда Павел Одинцов.

Он уточнил, что "это решение было отменено в связи с процессуальным нарушением".

Адвокат обжаловал постановление Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга от 28 марта 2017 года по уголовному делу в отношении Израйлита о разрешении производства следственного действия - выемке документов, содержащих охраняемую законом тайну (деклараций, представленных в налоговый орган в порядке амнистии капиталов). Постановлением судьи Верховного суда РФ Ботина от 10 октября 2019 года было отказано в удовлетворении кассационной жалобы адвоката Павловского на указанное постановление.

"Заместитель председателя ВС РФ не согласился с таким решением судьи, поскольку кассационная жалоба была рассмотрена с нарушением требований закона", - пояснил Одинцов. По его словам, судья Верховного суда не учел, что уголовное дело в отношении Израйлита уже было передано для рассмотрения по существу в суд первой инстанции (Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга) и в соответствии с постановлением пленума ВС РФ от 1 июня 2017 года "О практике рассмотрения судами ходатайств по производству следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (ст. 165 УПК РФ)", если уголовное дело направлено в суд первой инстанции для рассмотрения по существу, суд апелляционной или кассационной инстанции отказывает в принятии жалобы либо прекращает по ней производство.

В связи с этим, пояснил Одинцов, замглавы Верховного суда РФ Владимир Давыдов 24 октября 2019 года отменил постановление судьи Верховного суда и прекратил производство по жалобе адвоката Павловского в интересах Израйлита и разъяснил адвокату, что доводы его жалобы могут быть проверены в ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Верховный суд России не усмотрел нарушений законодательства в изъятии сотрудниками ФСБ специальной декларации при расследовании дела Валерия Израйлита, совладельца компании "Усть-Луга". По мнению издания, это означает, что использование декларации об амнистии капитала в уголовных делах может стать обыденной практикой. Валерия Израйлита обвиняют в хищениях и выводе денег за границу при строительстве нефтебазы в порту Усть-Луга. Прокуратура на заседании в начале октября заявила, что не будет ссылаться на декларацию об амнистии, однако из материалов дела ее не исключили. Издание отмечает, что в конце сентября бизнес-омбудсмен Борис Титов посчитал использование декларации против Валерия Израйлита нарушением "духа закона об амнистии капиталов".

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