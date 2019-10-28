Кудрин: сложное регулирование венчурных инвестиций стало барьером для роста экономики

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что излишне сложное регулирование инвестиций в стартапы является барьером для роста экономики страны. Об этом он написал в понедельник в своем Twitter.

"Излишне сложное, нетерпимое к предпринимательскому риску регулирование сделало госденьги неприемлемыми для стартапов. И это тоже барьер для роста экономики, и для развития регионов, и серьезный ограничитель для вузов", - написал он.

В понедельник президент России Владимир Путин поручил правительству проработать тему допустимых случаев невозврата венчурных инвестиций и прямых инвестиций в капитал компаний, реализующих технологические проекты, осуществляемые с использованием средств государственного бюджета РФ. Правительству при участии Агентства стратегических инициатив, Счетной палаты, Генеральной прокуратуры и заинтересованных институтов развития поручено обеспечить внесение изменений в нормативную правовую базу, определяющих допустимые случаи и объем невозврата венчурных инвестиций.