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Парфюмерные компании стали активнее регистрироваться в российской системе маркировки

Отмечается, что большинство заявок поступают от импортеров и дистрибьюторов

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Число регистраций в системе маркировки среди компаний парфюмерной отрасли выросло в октябре до 482 - в два раза по сравнению со всем предыдущим периодом проведения этого эксперимента. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе оператора маркировки - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

В пилотном режиме маркировка духов и туалетной воды началась в России 1 июля 2019 года. ЦРПТ предоставил предварительные данные за месяц до окончания эксперимента: старт обязательной маркировки запланирован на 1 декабря 2019.

"Если в конце сентября в продуктивном контуре пилота работала 221 компания, то за месяц количество участников увеличилось до 482, зафиксирован двукратный рост", - сказали в компании.

Отмечается, что большинство заявок поступают от импортеров и дистрибьюторов.

По информации ЦРПТ, также выросло количество описанных в системе товаров: на 25 октября зарегистрировано более 4,2 тыс. наименований. "Участники эксперимента продолжают работать с кодами маркировки: запрашивают их через систему, тестируют нанесение, вводят товары в оборот, адаптируют бизнес-процессы", - добавили в компании.

В настоящее время в России идут добровольные эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной маркировке подлежат 10 товарных групп: табак, духи, обувь, шины и пневматические покрышки, фотокамеры и лампы-вспышки, а также пять групп изделий легкой промышленности. Срок для введения маркировки табачной продукции - 1 марта 2019 года, для обуви - 1 июля 2019 года, для остальных групп товаров - 1 декабря 2019 года. С 1 января 2020 года начнется маркировка лекарств.

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Россия
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