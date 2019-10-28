Суд в Петербурге возобновил производство по иску работников "Трансаэро" к экс-директору

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области о приостановке рассмотрения иска бывших работников авиакомпании "Трансаэро" к экс-гендиректору Александру Бурдину о привлечении его к субсидиарной ответственности по долгам перевозчика. Об этом говорится в определении апелляционного суда.

"Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16 августа 2019 года отменить", - говорится в документе.

В августе арбитраж Петербурга приостановил производство по иску представителя работников авиакомпании Рубена Яблукова к Бурдину о привлечении его к ответственности на сумму около 249 млрд рублей из-за того, что в арбитраже находятся более 10 других дел, где, в частности, конкурсным управляющим оспариваются решения по выплатам бывшим сотрудникам перевозчика, превышающим оговоренные трудовым договором, а также решения по платежам за субаренду и другие сделки за период руководства авиакомпанией Бурдиным. По мнению первой инстанции, решения по этим делам имели принципиальное значение для решения по иску к Бурдину.

Апелляционный суд в своем определении отмечает, что "оспаривание управляющим ряда сделок должника само по себе не означает невозможность установления оснований для привлечения Бурдина А.К. к субсидиарной ответственности". Этим же постановлением апелляционный суд отказал конкурсному управляющему, который просил оставить в силе решение о приостановке иска.

Банкротство "Трансаэро" и дело Бурдина

Бурдин с ноября 2015 года руководил "Трансаэро" (до этого он был заместителем гендиректора по финансам), затем с сентября до конца октября 2017 года возглавлял "ВИМ-Авиа". "Трансаэро" прекратила полеты осенью 2015 года из-за долга в 250 млрд рублей. Затем у авиакомпании отозвали сертификат эксплуатанта, а в сентябре 2017 года она была признана банкротом.

В отношении Бурдина Московским межрегиональным следственным управлением СК РФ на транспорте было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплат работникам авиакомпании свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) и растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он обвиняется в растрате 1,3 млрд рублей, а также невыплате зарплаты более шести тысячам работникам авиакомпании на общую сумму 400 млн рублей.

Мещанский суд в Москве заочно арестовал Бурдина, так как он находится за пределами РФ, затем Мосгорсуд подтвердил правомерность этого решения, после чего следователи получили право обращаться в Интерпол для его розыска. Адвокат арестованного Елена Каменская сообщала ТАСС, что Бурдин виновным себя не считает, и что он "не скрывается, а выехал из России до возбуждения дела и не был установленным законом образом уведомлен" о нем.