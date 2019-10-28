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Политический кризис в Венесуэле

"Роснефть" обвинила США в избирательном применении санкций по Венесуэле

В компании считают, что американские чиновники "демонстрируют лицемерие, избирательно, в нарушение международного права наделяя особыми правами "свои" компании в ущерб конкурентам"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты избирательно относятся к применению санкций против Венесуэлы - "дружественные" компании получают больше прав. Об этом заявили журналистам в понедельник в "Роснефти", комментируя обвинения в адрес российской компании со стороны спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса.

"Господин Абрамс обвиняет "Роснефть" в том, что она является "центральной для выживания режима (имеется в виду правительство Николаса Мадуро - прим. ТАСС)", и в очередной раз выступает с угрозой новых санкций в отношении компании", - отметили в российской компании.

"Роснефть" констатирует, что в заявлениях господина Абрамса нет никакой последовательности, поскольку переоформление лицензий американским и "дружественным" США компаниям мотивируется защитой их инвестиций. "Роснефть" также является инвестором в Венесуэлу, и наша работа там также направлена на защиту и возвратность инвестиций, основана на контрактах, заключенных задолго до введения санкций, и стратегическом соглашении о сотрудничестве с PDVSA", - говорится в сообщении.

Как считают в "Роснефти", американские чиновники "демонстрируют лицемерие, избирательно, в нарушение международного права наделяя особыми правами "свои" компании в ущерб конкурентам". Таким образом, полагает компания, можно трактовать разрешение покупать венесуэльскую нефть, выданное США индийской Reliance.

Американские власти 21 октября продлили на три месяца разрешение работать на территории Венесуэлы, в том числе вместе с PDVSA, американской Chevron, а также нефтесервисным корпорациям Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford. В "Роснефти" приветствовали работу этих компаний в южноамериканской стране.

"Роснефть" - один из крупнейших иностранных инвесторов в Венесуэле, она реализует несколько проектов по разведке и добыче нефти вместе с PDVSA. Также у компаний есть совместное нефтесервисное предприятие Perforosven. Американские власти неоднократно грозили "Роснефти" санкциями за сотрудничество с Венесуэлой. Так, в сентябре Абрамс говорил, что США в будущем допускают введение ограничительных мер против российской компании, хотя пока не готовы к этому.

Теги
СШАВенесуэлаРоссияПолитический кризис в Венесуэле
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