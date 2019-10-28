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Бюджет Самарской области в 2020 году запланирован без дефицита

Как сообщил министр управления финансами региона, доходы и расходы бюджета в 2020 году запланированы в размере 149,3 млрд рублей

САМАРА, 28 октября. /ТАСС/. Бездефицитный бюджет, имеющий социальную направленность, запланирован в Самарской области на 2020 год. Об этом сообщил в понедельник министр управления финансами региона Андрей Прямилов во время расширенного заседания областного правительства.

"На 2020 год и плановый период 2021-2022 годов областной бюджет сформирован бездефицитным", - сказал Прямилов.

Доходы и расходы бюджета в 2020 году запланированы в размере 149,3 млрд рублей, в 2021-м - 159,1 млрд, в 2022-м - 167,6 млрд. Параметры представленного проекта бюджета сформированы без учета федеральных средств, которые получит область. В дальнейшем проект бюджета будет передан в самарскую губернскую думу, первое чтение состоится во второй половине ноября. Бюджет 2019 года был сформирован профицитным, доходы составляли 136,8 млрд рублей, расходы - 136,7 млрд, профицит - 142 млн.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил социальную направленность бюджета. "Важнейшая задача бюджета - гарантированное исполнение всех социальных обязательств. В том числе - новых мер поддержки, которые предусмотрены в рамках приоритетных национальных проектов, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным", - сказал он.

На социальную направленность бюджета указывают решения об увеличении зарплаты спортивным тренерам в среднем на 30%, компенсации процентов по кредиту семьям с детьми, в которых родители достигли 36-летнего возраста, имеющим ипотеку, обеспечении двухразовым питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, с 2020 года каждой семье, где родился первый ребенок, будет вручаться подарочный комплект с необходимым набором детских принадлежностей на сумму в 10 тыс. рублей. Также в 2020 году планируется обеспечить жильем 1280 молодых семей, что в два раза больше, чем в текущем году.

Теги
РоссияСамарская область
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