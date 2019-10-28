В АТОР заявили, что новый налог не приведет к росту цен на туры в Турцию в 2020 году

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Новый налог для отельеров, который могут ввести в Турции в следующем году, не должен серьезно повлиять на стоимость туров для россиян в будущем сезоне. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным организации, налог, который в турецкой прессе назвали "налогом на проживание", планируется ввести с 1 апреля 2020 года. Платить его должны будут все объекты размещения, включая гостиницы, мотели, апартаменты, гостевые дома и кемпинги. Ожидается, что до конца 2020 года его ставка составит 1% от совокупной стоимости услуг, оказанных туристу, а в дальнейшем может быть пересмотрена.

"Контрактные цены на 2020 год уже объявлены, и многие туроператоры уже выставили в продажу отели на лето будущего года. Так что у таких отельеров сейчас нет возможности добавить новый налог в уже утвержденные контрактные цены. У тех, кто еще не выставил в продажу свои номера, возможность заложить в цену новый сбор еще остается. И все же, по крайней мере в 2020 году, оплачивать этот налог отельный бизнес по большей части будет сам", - отмечается в сообщении АТОР.

Кроме того, ранее ассоциация сообщала, что турецкие отельеры и без того планировали поднять цены на проживание в следующем сезоне на 5-15%, в связи с чем эксперты рекомендовали приобретать туры по акциям раннего бронирования, чтобы сэкономить.

"А вот в 2021 году "налог на проживание" уже точно будет включен в контрактинг всеми отелями, что и приведет к повышению проживания для туристов как минимум на заявленные 2%", - прогнозирует АТОР.