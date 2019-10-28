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Reuters: Amazon может оспорить передачу Microsoft контракта на $10 млрд

У компании есть возможность обратиться в федеральный претензионный суд США

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Корпорация Amazon может на следующей неделе оспорить решение Министерства обороны США предоставить компании Microsoft 10-летний контракт на $10 млрд на услуги в области удаленных вычислений. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

По его данным, Amazon может обжаловать упомянутое решение в Административно-бюджетном управлении Белого дома, которое в том числе выполняет функции аудитора и обладает полномочиями немедленно приостановить реализацию сделки. У Amazon также есть возможность обратиться в федеральный претензионный суд США.

Согласно публикации, корпорация вправе оспорить решение Пентагона в течение трех календарных дней. В этом случае Минобороны будет обязано предоставить разъяснения, на каких основаниях выгодный контракт был предоставлен Microsoft, и раскрыть подробности тендера. После этого у Amazon будет еще пять дней, чтобы обратиться в Административно-бюджетное управление Белого дома.

Пентагон 25 октября назвал Microsoft победителем тендера. Как напоминала газета The New York Times, сначала считалось, что подряд получит Amazon, однако президент США Дональд Трамп в своем Twitter неоднократно делал выпады в адрес главы корпорации Джеффа Безоса. По данным СМИ, Трамп в конфиденциальном порядке выражал желание предоставить выгодный контракт любой другой компании, кроме Amazon.

Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft - одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств, от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в городе Редмонд (штат Вашингтон). Рыночная капитализация корпорации составляет более $800 млрд.

Теги
СШАБезос, Джеффри
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