Эксперты: льготы нефтяникам необходимы для поддержания текущего уровня добычи

МОСКВА, 29 октября. /Корр. ТАСС Александр Гринбаум/. Эффективность льгот в нефтяной отрасли подтверждается поддержанием текущего уровня добычи и открытием новых запасов, считают опрошенные ТАСС эксперты.

В Минфине уверены, что рост льгот, который не приводит к росту добычи, приведет к снижению доходов бюджета от нефтяного сектора с 5,7% ВВП в 2019 году до 3,8% уже в 2024-м и 2% в 2036-м. По данным министерства, к 2024 году льготы будут распространяться на 67,5% нефтедобычи, а к 2036-му - более 90%. При этом в последние пять лет росло число категорий месторождений, получающих льготы, - сейчас их больше десятка.

Доля льготируемой добычи возросла с 26,7% в 2013 году до 56,6% в первом квартале 2019-го, а потери бюджета от применения льгот выросли более чем вдвое - с 0,5 трлн до 1,2 трлн рублей.

При этом объем добычи нефти практически не менялся все эти годы и незначительно колебался вокруг значения 490 млн тонн в год (без учета соглашений о разделе добычи).

Отсутствие роста тоже результат

По мнению экспертов, результат предоставления налоговых льгот выражается либо в поддержании объема добычи для разрабатываемых месторождений, либо в открытии возможностей для освоения новых. Так, партнер консалтинговой и аудиторской сети компаний Deloitte Андрей Панин отмечает, что, кроме поддержки нынешнего уровня добычи нефти, льготы дают возможность осваивать новые месторождения. "На наш взгляд, напротив, можно сказать, что они дают результат, позволяя в текущих условиях поддерживать тот же уровень нефтедобычи, осваивать новые месторождения, находить новые запасы и так далее", - говорит эксперт.

По словам руководителя международной практики KPMG по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антона Усова, льготы позволяют добывать нефть на низкорентабельных месторождениях. "Я не согласен с утверждением о том, что бюджетные льготы не дают результатов. Без этой поддержки со стороны государства добыча бы падала, так как нефтяники оптимизировали бы свои портфели, фокусируясь только на высокомаржинальных запасах, доля которых все время сокращается. Льготы же позволяют вести экономически выгодную добычу на низкорентабельных или обводненных месторождениях, а также на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами", - подчеркивает Усов.

Эксперты также говорят, что важно разделять льготы для уже разрабатываемых и еще не осваиваемых месторождений. "По предварительным данным проводимой Роснедрами инвентаризации крупных месторождений, 33% таких месторождений в России разрабатывать нерентабельно. Приемлемый уровень рентабельности может достигаться за счет налоговых льгот", - объяснил руководитель направления "Бюджет и налоги" фонда "Центр стратегических разработок" Левон Айрапетян.

В такой ситуации льготы для уже разрабатываемых месторождений, скорее, поддерживают возможность сохранять текущий уровень добычи, но в случае с новыми месторождениями льготы могут быть необходимым условием для повышения инвестиционной привлекательности таких проектов, начало разработки которых и приведет к росту добычи, уверен эксперт.

Минэнерго считает своей целью сохранение определенного уровня добычи нефти, а не в резком ее росте, а в Минприроды отмечают, что льготы нужны, так как в противном случае запасы будут сокращаться.

Что мешает росту нефтедобычи

Как отмечает Панин, помехой для увеличения добычи при предоставлении льгот становятся факторы, которые льготы устранить не могут. "Они могут только сделать более привлекательным для инвесторов потенциальный проект, но обеспечить, к примеру, нужными технологиями, они не всегда способны. К тому же стоит отметить, что цены на нефть в данный момент не настолько высокие для того, чтобы инвесторы активно рассматривали инвестиции в данной отрасли", - заявляет Панин.

По мнению директора, руководителя группы по оказанию услуг в области налогообложения и права предприятиям сектора энергетики и добывающей промышленности Deloitte Юлии Меньшиковой, стоит рассматривать не только налоговые, но и другие дополнительные меры стимулирования поиска запасов и увеличения нефтедобычи.

Также эксперты считают, что сначала необходимо дождаться окончательных результатов инвентаризации, проводимой Роснедрами, и вместе с тем провести оценку эффективности существующих налоговых льгот для нефтяных месторождений согласно правилам, разработанным Минфином для всех налоговых расходов. По словам Айрапетяна, результаты такой работы должны помочь принять решение о судьбе новых льгот и оптимизации существующих.

Сегодня отменить или сократить льготы невозможно. "Такой ход может ослабить устойчивость нефтедобытчиков и снизить объем добычи, что несет существенные риски для российской экономики в условиях сохраняющейся зависимости от сырьевого сектора", - говорит Айрапетян.

Новые льготы в Арктике

В конце октября в правительстве РФ согласовали основные подходы по поддержке проектов в Арктике, где рентабельность добычи углеводородов возникает при цене нефти от $80 за баррель. Минфин, Минэнерго и Минвостокразвития согласились с тем, что арктические проекты могут быть внесены в новую, пятую категорию новой налоговой системы НДД (налог на дополнительный доход).

Предполагается, что проекты получат нулевую ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в течение первых 12 лет с момента достижения выработанности запасов в 1%, а после этого выход на полную ставку займет еще пять лет.

По словам замминистра энергетики РФ Павла Сорокина, доходность нефтегазовых проектов в российской Арктике при новых налоговых условиях, связанных с льготной ставкой, может сравниться с привлекательностью мировых, в том числе африканских, проектов. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин считает, что разработка проектов по разведке и добыче полезных ископаемых в Арктике не может быть маржинальна и востребована без финансовой поддержки государства.

Объем недополученных доходов Фонда национального благосостояния из-за перенаправления этих средств на софинансирование затрат добывающих компаний в Арктике оценивается директором Департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексеем Сазановым примерно в 50-60 млрд рублей в год.

Мировая практика стимулирования нефтедобычи

В мировой практике можно наблюдать следующие используемые меры: смещение налогообложения с объема добытых углеводородов на прибыль, предоставление проектам долгосрочных фиксированных выгодных режимов налогообложения, понятный налоговый учет, приближенный к МСФО, возможно также участие государства в развитии сопутствующей инфраструктуры, отмечает Меньшикова.

Усов в качестве примера приводит США, где аналогичных льгот нет, но и недра при этом принадлежат компаниям, а не являются собственностью государства. Таким образом, не происходит и изъятия доли государства в форме НДПИ, НДД или других налогов, так как оно не владеет недрами. Также он выделил Норвегию, где государство стимулирует геологоразведку, компенсируя компаниям более 80% затрат либо сразу, либо через налоговый кредит после начала эксплуатации.

По мнению Минфина, сейчас никаких радикальных шагов предпринимать не нужно, поскольку на данный момент интересы общества и нефтяной отрасли находятся в балансе. По словам Сазанова, сейчас в стране создан "очень комфортный уровень" налогообложения отрасли.