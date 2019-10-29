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Беспилотный автомобиль протестируют в центральных районах Петербурга в 2020 году

Он является разработкой научно-производственного объединения "Старлайн" и Ковровской государственной технологической академии имени В. А. Дегтярева

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Беспилотный автомобиль на базе Skoda Superb планируется протестировать в центральных районах Санкт-Петербурга в 2020 году. В частности, на Невском и Литейном проспектах, Васильевском острове, в Купчино, Черной речке, а также на Западном скоростном диаметре (ЗСД) и Кольцевой автомобильной дороге (КАД). Об этом ТАСС сообщил представитель НТИ "Автонет", которая занимается развитием автономного транспорта в РФ, Евгений Белянко.

"В Санкт-Петербурге беспилотный автомобиль (Starline на базе Skoda Superb - прим. ТАСС) будет протестирован на дорогах общего пользования в центральных районах города, в частности на Невском и Литейном проспектах, в спальном районе Купчино, Черной речке, а также линиях Васильевского острова, ЗСД и КАД. Автомобиль будет соблюдать правила дорожного движения, на его заднем стекле будет размещена буква "А" в красном треугольнике", - рассказал Белянко.

Кроме того, тестировать беспилотный автомобиль в 2020 году планируется в городе Ковров Владимирской области. Эксперимент пройдет на улицах Тургенева, Зои Космодемьянской, Ватутина и Еловой - там будет ездить беспилотник на базе "Газель".

Как отметили в "Автонете", беспилотные автомобили, которые планируется протестировать в Петербурге и Коврове - разработка научно-производственного объединения "Старлайн" и Ковровской государственной технологической академии имени В. А. Дегтярева. Команды инженеров уже готовят свои заявки на сертификацию во ФГУП "НАМИ". "Гражданская ответственность будет застрахована на сумму не менее 10 млн рублей, а в случае ДТП при проведении эксперимента, произошедшего по вине беспилотника, компания-разработчик будет нести ответственность", - отметила исполнительный директор НПО "Старлайн" Елизавета Нарбут.

"Тестирование автомобилей будет проходить в рамках постановления правительства, инициированного рабочей группой НТИ "Автонет". По правилам, каждый беспилотный автомобиль будет оборудован системами видеофиксации внутри и снаружи салона, а движение транспорта будет координировать инженер, который обязан находиться за рулем, но необязательно держать за него", - подчеркнул Белянко.

Сейчас эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей проходит в Москве и Татарстане. Ранее "Автонет" предложил провести эксперимент в Санкт-Петербурге, Московской, Владимирской, Нижегородской, Ленинградской и Самарской областях, а также в Чувашской Республике и Краснодарском крае.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургВладимирская область
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