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Власти Мордовии рассчитывают до конца 2019 года снизить госдолг республики почти на 10%

В этом году регион обязуется вернуть в федеральный бюджет 5 млрд рублей

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Власти Мордовии, госдолг которой превысил 50 млрд рублей, рассчитывают по итогам 2019 года сократить его объем на 5 млрд рублей, что составляет почти 10% от общего объема, сообщил во вторник ТАСС глава республики Владимир Волков.

Госдолг региона рос на протяжении последних нескольких лет. По данным Минфина Мордовии, за 2018 год его объем вырос на 6 млрд рублей до 56,2 млрд к 1 января 2019 года, на 1 октября госдолг составил 53,4 млрд рублей. В феврале 2019 года Минфин России продлил срок возврата бюджетных кредитов Мордовии до 2024 года. В течение шести лет регион обязуется вернуть в федеральный бюджет 19,5 млрд рублей.

"Конечно, соглашение для нас трудное, мы ведем переговоры о реструктуризации долгов. В любом случае, мы не допустим никаких срывов в бюджетном процессе, финансировании социальных обязательств и первоочередных расходов. Мы вернем в этом году 5 млрд рублей", - сказал Волков.

По словам главы республики, с Минфином РФ согласована программа по оздоровления госфинансов Мордовии, в соответствии с которой власти ведут работу по увеличению доходов бюджета и повышению эффективности расходов. "Мы проанализировали налоговые льготы, отменили недостаточно эффективные и оставили только те, которые направлены на решение социальных задач и поддержку инвестиций. Предметно занимаемся недоимкой в республиканский и местный бюджеты, как следствие, налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета республики за пять лет выросли более чем в полтора раза", - рассказал он.

Волков отметил, что за счет перераспределения полномочий в республике сократили 12 органов исполнительной власти, преобразовали 52 сельских поселения и реорганизовали сеть бюджетных организаций соцсферы, а штат госслужащих уменьшился за пять лет на 626 единиц. "За пять лет мы сэкономили 28 млрд рублей, планируем, что в следующую пятилетку оптимизируем расходы еще на 25 млрд рублей", - добавил глава республики.

Вложения в инфраструктуру

Большой госдолг республики, по словам Волкова, сформировался за последние десять лет, в том числе во время подготовки к 1000-летию единения мордовского народа с народом Российского государства и к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

"Саранску, который не имел практически никакой инфраструктуры, подготовиться к чемпионату мира, построить объекты стоило больших организационных и материальных затрат. Все эти 50 млрд рублей - это не текущие расходы, средства вложены во внешний облик Саранска, развитие промышленности и сельского хозяйства, инвестиции в аэропорт, прекрасный стадион "Мордовия Арена" и спорткомплексы, новые медучреждения, строительство и реконструкцию театров, подготовку инфраструктуры - у нас появились пятизвездочные гостиницы, уровень газификации в республике достиг почти 99%, а 12 млрд рублей из 50 млрд были направлены на строительство дорог. В решении остальных вопросов мы обходились текущими доходами бюджета республики", - рассказал Волков.

Программа реструктуризации обязательств регионов перед федеральным бюджетом утверждена в конце 2017 года и рассчитана на семь лет. В первые два года предусматривается погашение по 5% реструктурированного долга, при этом субъекты РФ с темпами роста налоговой базы не ниже инфляции смогут продлить ее до 12 лет.

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РоссияМордовия
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