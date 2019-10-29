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Амурский судостроительный завод займется обслуживанием рефрижераторов "Востокфлота"

Ранее специалисты сдаточной базы АСЗ провели технологическую операцию по постановке к пирсу первого транспортного судна, пришедшего на техобслуживание в рамках соглашения между сторонами

ТАСС, 29 октября. Амурский судостроительный завод (АСЗ, входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) будет проводить техническое обслуживание транспортных рефрижераторов судоходной компании "Востокфлот". Об этом сообщила во вторник пресс-служба предприятия.

"Амурский судостроительный завод и российская судоходная компания "Востокфлот" заключили контракт на стоянку и техническое обслуживание транспортных рефрижераторов. Не так давно специалисты сдаточной базы АСЗ успешно провели технологическую операцию по постановке к пирсу первого транспортного судна, пришедшего на техобслуживание в рамках соглашения, - транспортного рефрижератора "Полтава", - говорится в сообщении.

АСЗ имеет собственную сдаточную базу во Владивостоке с 2017 года. Там занимаются окончательной достройкой, проведением ходовых испытаний и сдают заказчикам продукцию предприятия. На объекте можно одновременно ремонтировать четыре судна разного типа с осадкой до 7 метров. Сейчас на базе достраивают и готовят к ходовым испытаниям судно снабжения проекта 22420 "Остап Шеремета", заказанное компанией "Газпром флот".

Компания "Востокфлот" создана в 2006 году. Она специализируется на морских перевозках рефрижераторных грузов и нефтепродуктов, обеспечении рынка комплексом агентских услуг, в том числе бункеровкой в районах промысла, а также фрахтовании судов.

АСЗ - основное предприятие по строительству боевых кораблей для Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке. Как и Хабаровский судостроительный завод, АСЗ сейчас находится в сложном финансово-экономическом положении. В октябре Минфин РФ отклонил предложение Минпромторга о выделении 8,6 млрд рублей на финансовое оздоровление двух дальневосточных предприятий, которое обсуждается уже несколько лет. Правительство Хабаровского края намерено вновь обратиться в Минфин по этому вопросу.

Теги
РоссияАмурская областьДальний Восток
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