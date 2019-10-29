Кабмин утвердил составы 41 рабочей группы для реализации "регуляторной гильотины"

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Правительство России утвердило составы и порядок работы 41 рабочей группы для реализации реформы контрольно-надзорной деятельности, известной как "регуляторная гильотина". Об этом сообщает во вторник пресс-служба кабмина.

"Подкомиссия по совершенствованию контрольных и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти утвердила составы 41 рабочей группы по реализации механизма "регуляторная гильотина". Также утвержден порядок их работы", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Группы сформированы, в частности, при участии ведущих деловых объединений, Ассоциации европейского бизнеса, уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. В их составы вошли в том числе представители федеральных органов власти, экспертного, академического и научного сообществ, деловых объединений, институтов развития, общественных организаций предпринимателей, бизнес-омбудсмены. Также среди участников - представители компаний из различных отраслей, уточнили в пресс-службе.

"Деятельность рабочих групп должна стать своего рода навигатором законодательной активности по "регуляторной гильотины". Мы рассчитываем, что благодаря широкой дискуссии профильных специалистов - более 700 человек - удастся создать законодательство, способное обеспечить прозрачные и понятные правила поведения, отвечающие современным реалиям", - приводятся в сообщении слова директора Департамента регуляторной политики правительства РФ Екатерины Салугиной-Сороковой.

Участники рабочих групп займутся формированием новых структур регулирования, подготовкой проектов нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, а также "других документов в соответствующих сферах общественных отношений". Они оценят входящие положения от госорганов и подготовят собственные по всем механизмам контроля - от новой структуры регулирования до конкретных обязательных требований. Результатом работы групп, которая будет вестись до конца 2020 года, должно стать создание нового контрольно-надзорного регулирования.

Кроме того, заработала новая версия сайта, посвященного реформе. Для более эффективной работы на сайте реализована возможность отправить предложения по изменению нормативно-правовых актов через форму сбора "регуляторных абсурдов". Предложения в дальнейшем будут рассмотрены рабочими группами, добавили в пресс-службе.

Ранее в рамках "регуляторной гильотины" планировалось создание до 50 рабочих групп.

О реформе

Правительство России проводит масштабную реформу контрольно-надзорной деятельности. Механизм так называемой регуляторной гильотины предполагает отмену с 2021 года всех контрольно-надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Также под "гильотину", согласно поручению главы правительства РФ Дмитрия Медведева, попадут законы и постановления, принятые еще в самые первые годы советской власти и продолжавшие действовать до настоящего времени.