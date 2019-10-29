Власти Ставрополья планируют привлекать на развитие села до 7 млрд рублей ежегодно

СТАВРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края ставят задачу ежегодно привлекать до 7 млрд рублей в программу развития сельских территорий. Об этом сообщил в интервью ТАСС министр сельского хозяйства региона Владимир Ситников.

"Госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" будет запущена в 2020 году, и это начало целой стратегии сохранения села - я в это глубоко верю. До конца года должны быть озвучены параметры и направления финансирования <…> Задачи, которые сегодня ставит перед нами губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, - это привлечение в край за счет программы до 7 млрд рублей ежегодно", - сказал он.

В ближайшее время в регионе начнется работа по подготовке проектно-сметной документации для строительства новых объектов на селе. "Райцентры в крае должны быть оснащены мощными объектами социальной инфраструктуры: школами, детскими садами, бассейнами, физкультурно-оздоровительными комплексами, домами культуры. В населенных пунктах с меньшим количеством жителей планируем строить плоскостные спортивные сооружения, приводить в порядок объекты социального значения. Планируется, что программа позволит создать условия для совершенно иного качества жизни селян", - отметил министр.

Развитие сельских территорий и улучшение качества жизни позволит привлечь на село молодых специалистов, добавил Ситников. "Сохранение инфраструктуры и создание новых производств позволят стабилизировать ситуацию. Остановится отток населения из сел, повысится качество жизни, создание квалифицированных, высокооплачиваемых рабочих мест привлечет новых людей. На селе появятся рабочие места для новых специальностей, например, в сфере IT-технологий", - пояснил он.