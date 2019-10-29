Посевы хлопка на Ставрополье достигнут тысячи гектар в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Инвестор планирует приступить к промышленному производству хлопка в Буденновском районе Ставропольского края в 2020 году. Площади этой культуры доведут до 1 тыс. га, сообщил в интервью ТАСС министр сельского хозяйства региона Владимир Ситников.

"В Буденновском районе на базе сельскохозяйственного предприятия "Терский" реализуется инвестиционный проект по строительству мелиоративных систем на площади 4,34 тыс. га орошаемых земель для выращивания хлопчатника. В 2020 году планируется высевать хлопком около 1 тыс. га. С этой площади мы сможем получить около 4 тыс. тонн хлопка-сырца, что в пересчете на волокно составит около 1,4 тыс. тонн - это уже промышленный объем", - сказал он.

До 2024 года под хлопок будет отведено около 5 тыс. га орошаемых земель предприятия, эта площадь позволит получать урожай более 20 тыс. тонн хлопка-сырца. "Сопутствующее производство в рамках проекта - строительство завода по джинированию, где будет происходить отделение хлопкового волокна от семян. <…> Предприятие будет рассчитано на переработку до 500 тонн хлопка. Нам такой объем пока не нужен, но по мере увеличения объемов выращивания сырца поэтапно должна увеличиваться и его переработка", - отметил Ситников.

В 2018 году в Ставропольском крае был запущен инвестиционный проект по возрождению хлопководства, и осенью 2018 года ставропольские аграрии впервые за полвека начали сбор урожая этой культуры. В октябре 2019 году на площади более 31 га инвестор начал первую в России уборку хлопка промышленным способом с привлечением комбайна.

На Ставрополье хлопок выращивался до 1964 года: в советское время из 350 тыс. га промышленных посевов хлопчатника на Юге России до 120 тыс. га приходилось на Ставропольский край.

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