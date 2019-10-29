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Экспорт продукции АПК на Ставрополье за девять месяцев 2019 г. увеличился на треть

Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) в Ставропольском крае в 2018 году составил порядка 257 млн долларов, к 2024 году показатель должен вырасти до 1,1 млрд долларов

СТАВРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Объем экспорта продукции сельского хозяйства в Ставропольском крае увеличился на 30% за девять месяцев 2019 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС министр сельского хозяйства региона Владимир Ситников.

"Региональным проектом на 2019 год установлен целевой показатель [наращивания экспорта сельскохозяйственной продукции] в размере 362 млн долларов. Динамика по сравнению с 2018 годом оптимистичная: по итогам девяти месяцев 2019 года экспорт по основным группам товаров увеличился в среднем на 30%", - сказал он.

Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) в Ставропольском крае в 2018 году составил порядка 257 млн долларов, к 2024 году показатель должен вырасти до 1,1 млрд долларов. "Сейчас в регионе слабо развита отрасль сельхозпереработки, и в ее развитии мы видим огромный экспортный потенциал. Нашей продукции нужно укреплять позиции в Китае, в развивающихся странах и в государствах постсоветского пространства - там мы можем конкурировать и завоевывать рынок", - отметил Ситников.

Для развития отрасли переработки необходимо пересмотреть меры поддержки этого направления. "Сегодня, кроме льготного кредитования и программы лизинга, ничего не предлагается. Я не исключаю, что нужно вырабатывать программу более серьезных и предметных мер, к примеру, вводить компенсацию затрат на подведение инженерной инфраструктуры, приобретение оборудования", - пояснил министр.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/7050262

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РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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