Пулково намерен конкурировать с аэропортами Европы по обслуживанию транзитных рейсов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Петербургский аэропорт Пулково намерен конкурировать с аэропортами Европы при обслуживании дальнемагистральных транзитных рейсов из стран Азии, Ближнего Востока и Северной Америки в случае получения им "пятой свободы воздуха". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании-оператора аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС).

"Идут переговоры по снятию ограничений на полеты иностранных авиакомпаний в аэропорт Пулково по "пятой степени свободы" воздуха. "Пятая свобода" позволит создать привлекательные условия для полетов в Пулково авиакомпаний из стран Средней и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Северной Америки и открыть новые рейсы по дальнемагистральным маршрутам. Сегодня такие авиакомпании используют в качестве транзитной остановки аэропорты Европы, а после введения "пятой свободы" у них появится возможность использовать для этих целей аэропорт Пулково", - сказали в пресс-службе.

В компании отметили, что такие перелеты также будут способствовать развитию перевозок внутри России, так как в случае получения "пятой свободы воздуха" в Пулково будут высаживаться пассажиры, которым не нужно лететь до конечной точки дальнего маршрута, а затем пользоваться внутренними рейсами.

Кроме того, за счет "пятой свободы" в Пулково рассчитывают увеличить число пассажиров по программе "стоповер" - длительным транзитным остановкам, когда авиакомпании позволяют пассажирам провести время ожидания не в аэропорту, а с выездом в город, где люди могут посетить достопримечательности, магазины и остановиться в отелях.

На данный момент Минтранс РФ и ВВСС рассматривают возможность введения в Пулково нескольких степеней "свободы воздуха". Инициативу поддерживает вице-премьер Максим Акимов. В частности, "пятая свобода" дает право авиакомпании перевозить пассажиров и грузы из одного иностранного государства в другое при полете в (или из) страну регистрации перевозчика с промежуточной посадкой в Пулково.

Ранее президент казахской авиакомпании Air Astana Питер Фостер сообщал журналистам, что перевозчик рассматривает возможность запуска рейсов из Казахстана в Нью-Йорк через Пулково.