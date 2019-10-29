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Группа "ГАЗ" начнет сборку автомобилей во Вьетнаме

Как сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов, первые машинокомплекты для сборки уже практически доставлен в страну

ХАНОЙ, 29 октября. /ТАСС/. Группа "ГАЗ" начнет сборку автомобилей во Вьетнаме, сообщил ТАСС председатель российской части межправкомиссии РФ и Вьетнама по торгово-экономическому и научно техническому сотрудничеству, вице-премьер РФ Максим Акимов.

По его словам, первые машинокомплекты для сборки уже практически доставлены во Вьетнам.

"Вопрос сотрудничества в промышленности [также обсуждался на заседании межправкомиссии], в том числе по сборке изделий автопрома из машинокомплектов здесь, во Вьетнаме. Большинство вопросов урегулировано с вьетнамской стороной, - сказал он. - Там у нас более 300 машинокомплектов Группы "ГАЗ" уже плывут морем, будут собраны здесь".

По данным официального представителя Акимова, речь идет о реализации протокола по поддержке автомобильного производства на территории Вьетнама. "Речь о поставке 380 машинокомплектов - их до конца года планируется поставить во Вьетнам, 170 уже плывут в данный момент, это микроавтобусы "Ситилайн" на базе "Газель", - пояснил он ТАСС.

Как сообщала ранее газета "Известия", Группа "ГАЗ" планировала создать совместное предприятие с вьетнамской Thanh Dat Group для сборки автомобилей во Вьетнаме.

Директор по развитию международного бизнеса Группы "ГАЗ" Леонид Долгов говорил в интервью ТАСС, что компания в качестве приоритетных для экспорта определила для себя три макрорегиона - Африку и Ближний Восток, Латинскую Америку, Евразию. По его словам, одним из приоритетных рынков является Вьетнам.

В новость были внесены изменения (08:45 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияВьетнамАкимов, Максим Алексеевич
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