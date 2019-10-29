Бюджет Камчатского края на 2019 год увеличен почти до 85 млрд рублей

ТАСС, 29 октября. Депутаты Законодательного собрания Камчатского края во вторник на очередном заседании изменили доходную и расходную части казны, увеличив бюджет региона на 2019 год до 84,7 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

"Доходы и расходы увеличены более чем на 1,65 млрд рублей (на 1,65 млрд - расходы, на 1,65 млрд - доходы), причем на треть - за счет собственных доходов региона", - говорится в сообщении. С учетом увеличения доходы Камчатки составляют 80,8 млрд рублей, расходы - 84,7 млрд рублей. Дефицит остается прежним.

Как пояснила ТАСС начальник управления пресс-службы и информационных технологий Законодательного собрания Камчатского края Екатерина Колч, дефицит будет покрываться за счет двух источников. "Примерно третья часть будет гаситься за счет государственных ценных бумаг Камчатским краем, то есть доход от их размещения. Остальная часть будет гаситься за счет экономии и неиспользованных по итогам года средств", - уточнила Колч.

По информации пресс-службы Заксобрания, благодаря увеличению расходов средства из бюджета региона будут направлены на обеспечение двухразового горячего питания льготным категориям школьников, раньше питание предоставлялось один раз. Кроме того, дополнительные деньги потратят на льготные пассажирские перевозки воздушным, автомобильным городским и межмуниципальным транспортом, ремонт межрайонных дорог, региональные доплаты к пенсии, завершение ремонта дома культуры в поселке Пионерский Елизовского района.

Появятся дополнительные расходы на гранты для среднего и малого бизнеса, компенсацию коммунальным предприятиям сниженных тарифов, компенсацию за родительскую плату в дошкольных учреждениях и на предоставление первоначального взноса по ипотеке для ряда категорий граждан.

В Заксобрании отметили, что часть поступлений в бюджет региона из федерального центра является целевой. Например, 400 млн рублей идут на завершение строительства трассы Петропавловск - Мильково. Еще 196 млн рублей поступили из Фонда реформирования ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилья, 120 млн - на создание яслей при детских садах.