Минск ищет альтернативные РФ источники поставки нефти через порты Украины и Прибалтики

МИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Белоруссия ищет пути замещения российской нефти, рассматривая варианты ее поставок из различных регионов мира через порты Украины и стран Балтии. Об этом заявила заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина в опубликованном во вторник интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня".

"Вопросом альтернативных поставок нефти мы занимаемся не первый год. Рассматриваем возможность поставки сырья из стран СНГ, Ближнего Востока, Африки до наших НПЗ как через украинские порты, так и через порты Прибалтики", - отметила замглавы концерна.

Налоговый маневр в РФ

Цена нефти для белорусских НПЗ в 2020 году вырастет еще на $17,7 за тонну из-за налогового маневра в РФ, заявила Гурина.

"В следующем году пройдет очередной этап налогового маневра в России, прогноз рассчитывается при котировке $60 за один баррель нефти, - сказала она. - Если эта цифра не изменится, цена нефти для белорусских НПЗ вырастет еще на $17,7 за одну тонну. Это один из основных рисков для сохранения конкурентоспособности наших производителей".