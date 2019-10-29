Летняя засуха и плохой урожай в Забайкалье не отразятся на посевной 2020 года

ЧИТА, 29 октября. /ТАСС/. Летняя засуха и плохой урожай не отразятся на посевной 2020 года, так как в регионе создан необходимый запас семян, сообщил во вторник ТАСС пресс-секретарь регионального Минсельхоза Баир Намсараев.

Летняя засуха в Забайкалье уничтожила посевы на почти 40 тыс. га, из-за этого аграрии собрали лишь 106 тыс. тонн зерна - на 43% меньше, чем годом ранее. Урожай рапса сократился в два раза. Ущерб составил 218,2 млн рублей.

"Засуха не повлияет на посевную кампанию следующего года, так как в регионе создан необходимый запас семян", - сказал Намсараев.

Сбор урожая в Забайкальском крае завершился. По данным краевого Минсельхоза, он собран с 83,5 тыс. га. Получено 106,4 тыс. тонн зерна, 12 тыс. семян рапса.

Министерство контролирует выплату компенсаций пострадавшим. Однако лишь половина пострадавших хозяйств (24 из 48) застраховали посевы. Выплата компенсаций тем, кто не оформил страховку, не положена, но краевой Минсельхоз намерен через полпредство президента в Дальневосточном федеральном округе обсудить эту проблему.

В 2018 году аграрии в Забайкальском крае собрали рекордный урожай зерновых культур - свыше 185 тыс. тонн зерновых, 24 тыс. тонн маслосемян рапса.