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"Ъ": власти хотят бороться с вывозом грубо обработанной древесины под видом пиломатериалов

Как сообщает газета, Минпромторг, Минприроды, Минэкономики и ФАС должны будут до 1 ноября проработать вопрос о введении на первично обработанные лесоматериалы экспортных пошлин, аналогичных действующим на необработанную древесину

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Российские власти ищут способы борьбы с незаконным вывозом грубо обработанной древесины под видом пиломатериалов, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол совещания по этому вопросу, проведенному 18 октября вице-премьером Алексеем Гордеевым.

По итогам обсуждений ФТС, Минпромторг, Минприроды, Минэкономики и ФАС должны будут до 1 ноября дополнительно проработать вопрос о введении на первично обработанные лесоматериалы экспортных пошлин, аналогичных действующим на необработанную древесину.

Сейчас в отношении грубо окантованных лесоматериалов действуют ставки от 10% до 80%, но не менее €55,2 за 1 кубометр, а также тарифные квоты, напоминает "Ъ".

Для контроля за вывозом такой древесины Минприроды и Минтрансу поручено до 20 ноября согласовать предложения по использованию для этого системы "Платон".

В Минпромторге "Ъ" сообщили, что выступают против выравнивания пошлин, поскольку это может негативно сказаться на развитии лесопромышленного комплекса.

Компании в целом поддерживают идею, однако считают, что пошлины должны устанавливаться выборочно, а не на все виды таких пиломатериалов. Эксперты, опрошенные газетой, поддерживают такое мнение.

Теги
Гордеев, Алексей ВасильевичРоссия
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