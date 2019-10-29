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Платежная система "Мир" провела первую операцию во Вьетнаме

Она была проведена в POS-терминале Акционерного коммерческого Банка инвестиций и развития Вьетнама

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Платежная система "Мир" провела первую транзакцию во Вьетнаме, сообщается в пресс-релизе Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор национальной платежной системы "Мир").

"29 октября 2019 года была успешно проведена операция по карте "Мир" в POS-терминале первого вьетнамского банка - Акционерного коммерческого Банка инвестиций и развития Вьетнама (BIDV)", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Ханое 29 октября было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве в целях развития безналичных платежей между национальной корпорацией Вьетнама NAPAS и НСПК. В соответствии с документом, NAPAS и НСПК намерены развивать сотрудничество в целях обеспечения приема карт "Мир" в банкоматах и электронных терминалах иных участников NAPAS.

Как отметил генеральный директор НСПК Владимир Комлев, Вьетнам является "не только одним из любимых туристических направлений у россиян - за 2018 год эту страну посетили более полумиллиона российских туристов, но и важным для России экономическим партнером".

О карте "Мир"

Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 года. Из-за них 21 марта 2014 года две крупнейшие системы платежных карт - Visa и Mastercard - без уведомления заблокировали операции по картам некоторых российских банков. В декабре 2014 года Visa и Mastercard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).

Чтобы избежать повторения этого сценария, в том же 2014 году было создано акционерное общество НСПК, перед которым были поставлены две задачи: создание центра для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем, а также выпуск и продвижение национальной платежной карты.

С 2015 года все операции по картам систем Visa и Mastercard проходят через НСПК. Тогда же была разработана и карта "Мир".

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РоссияВьетнам
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