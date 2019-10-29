Урожай зерна в Татарстане в 2019 году увеличился на 16,2%

КАЗАНЬ, 29 октября. /ТАСС/. Урожай зерна без учета кукурузы в Татарстане в 2019 году вырос на 16,2% по отношению к показателю 2018 года, до 4,3 млн т. Об этом во вторник журналистам сообщил вице-премьер - министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.

По итогам 2018 года урожай зерна без учета кукурузы в Татарстане снизился на четверть - до 3,7 млн т.

"Без учета кукурузы валовый сбор зерна составил 4,3 млн т при урожайности 30,2 центнера с гектара", - сказал он.

Рекордным урожай в республике был в 2017 году, тогда собрали 5 млн т зерна.