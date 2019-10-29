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Путин заявил, что форум "PRO//Движение.1520" пользуется высоким международным авторитетом

Российский президент направил приветствие участникам и гостям мероприятия

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Международного транспортно-логистического форума "PRO//Движение.1520". Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Ваш форум по праву пользуется высоким международным авторитетом, является признанной площадкой для открытого, продуктивного диалога по актуальным вопросам, связанным с совершенствованием работы железных дорог и всего транспортного комплекса, внедрением передовых технологий и современных управленческих подходов, подготовкой квалифицированных специалистов", - отметил президент.

Путин подчеркнул, что форум служит поиску новых форматов сотрудничества и позволяет выйти на реализацию таких перспективных проектов, как международные транспортные коридоры "Восток - Запад", "Север - Юг", "Арктика - Сибирь - Азия".

Международный транспортно-логистический форум "PRO//Движение.1520" проходит в Сочи с 28 по 30 октября.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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