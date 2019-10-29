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Три солнечные электростанции общей мощностью 45 МВт запустили в Бурятии

Они снизят нагрузку на сетевую инфраструктуру и повысят качество электроснабжения в регионе
Описание
© Виктор Драчев/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 29 октября. /ТАСС/. Три солнечные электростанции (СЭС) общей мощностью 45 МВт запустили в Кяхтинском, Кабанском и Тарбагатайском районах Бурятии. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе республиканского правительства.

"В Бурятии построены три солнечные электростанции мощностью 15 МВт каждая. Каждая станция включает 45 тыс. солнечных модулей, в год одна такая СЭС будет вырабатывать 20 млн кВт*час, что эквивалентно годовому потреблению энергии 25 тыс. жителей", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что построенные станции улучшат качество электроснабжения в республике: будут снижены нагрузки на сетевую инфраструктуру, также это оптимизирует перетоки электроэнергии.

Инвесторами проекта являются ГК "Вершина девелопмент" и австрийской фонд прямых инвестиций, совокупный объем инвестиций по трем СЭС - около 6 млрд рублей. Дополнительные поступления в республиканский бюджет в виде налога на имущество составят совокупно более 60 млн рублей в год. На трех солнечных электростанциях в Бурятии создано около 20 новых высокотехнологичных рабочих мест.

Бурятия обладает достаточно высоким уровнем инсоляции, количество солнечных дней в году доходит до 300, поэтому в регионе активно развивается солнечная энергетика. В ноябре в республике также запустят еще одну солнечную электростанцию, которую строит крупнейшая в России интегрированная компания в отрасли солнечной энергетики "Хевел".

В итоге в Бурятии к концу года будет действовать пять солнечных электростанций (в том числе построенная в 2017 году ГК "Хевел" Бичурская СЭС). В 2020-2022 годах планируется построить две солнечные электростанции - Торейскую СЭС мощностью 45 МВт и Джидинскую СЭС мощностью 30 МВт. "Таким образом, совокупная мощность проектов строительства СЭС к 2022 году составит 145 МВт. Общий объем инвестиций при реализации проектов СЭС составит более 14,3 млрд рублей", - отметили в региональном правительстве.

Теги
РоссияБурятия
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