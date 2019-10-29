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Сбербанк подписал соглашение о приобретении доли в совладельце Mail.ru Group

В банке сообщили, что обязывающее соглашение о приобретении миноритарной доли в компании "МФ Технологии" планируется заключить до конца 2019 года

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Сбербанк подписал с Газпромбанком необязывающее соглашение о покупке миноритарной доли в компании "МФ Технологии", которой принадлежит 58,8% голосов в Mail.ru Group. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.

"Сбербанк сообщает о подписании необязывающего соглашения о приобретении миноритарной доли в компании "МФ Технологии" (МФТ) у "Газпромбанк" (акционерное общество). Обязывающее соглашение планируется заключить до конца 2019 года, после получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления и регуляторов", - отмечается в сообщении.

 

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