Сбербанк подписал соглашение о приобретении доли в совладельце Mail.ru Group

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Сбербанк подписал с Газпромбанком необязывающее соглашение о покупке миноритарной доли в компании "МФ Технологии", которой принадлежит 58,8% голосов в Mail.ru Group. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.

"Сбербанк сообщает о подписании необязывающего соглашения о приобретении миноритарной доли в компании "МФ Технологии" (МФТ) у "Газпромбанк" (акционерное общество). Обязывающее соглашение планируется заключить до конца 2019 года, после получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления и регуляторов", - отмечается в сообщении.