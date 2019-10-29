Минск надеется на скорое снятие ограничений на экспорт в РФ говядины

МИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Белоруссия рассчитывает на снятие ограничений на экспорт говядины на кости в Россию уже в ближайшее время. Об этом сообщил во вторник журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода республики Алексей Богданов.

"У нас уже есть предварительная договоренность о том, что ограничения по говядине на кости будут сняты в ближайшее время", - сказал Богданов.

По его словам, договоренность достигнута на минувшей неделе на заседании Евразийской экономической комиссии. "Вопрос был разрешен положительно. Но механизм еще предстоит нашим ветеринарным службам выработать. Думаем, что за неделю-две должны его определить", - сказал он.

Россельхознадзор ранее ввел временные ограничения для белорусских переработчиков на поставки говядины на кости и живого крупного рогатого скота. Это было связано с тем, что Белоруссия не имеет официального статуса Международного эпизоотического бюро как страна с контролируемым риском по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота.