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Чемпионат WorldSkills

Минтруд разработал сервис, который будет отслеживать трудоустройство выпускников вузов

Он заработает с января 2020 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Минтруд в январе 2020 года запустит в работу сервис, который поможет отслеживать траекторию выпускников по окончании высшего учебного заведения. Об этом сообщил во вторник заместитель министра труда Всеволод Вуколов.

"Мы создали сервис - он заработает с января следующего года, - который будет четко смотреть, куда гражданин пошел после вуза, что с ним произошло. Будем выстраивать эти траектории. Грубо говоря, будем смотреть, что [происходит] с каждым студентом через два-три года после вуза", - сказал она на круглом столе на тему "Профессии будущего" на площадке чемпионата WorldSkills Hi-Tech.

В свою очередь, замруководителя Роструда Денис Васильев отметил, что изменения на рынке труда приводят к тому, "люди могут, получив одну профессию, работать по другой, и это не значит, что человек не успешен". По его словам, сегодня полученные человеком навыки имеют гораздо большее значение, чем сама профессия. "Можно смотреть на всю экономику как на систему спроса и предложения на навыки", - считает он.

С 28 октября по 1 ноября в Екатеринбурге проходят соревнования профессионального мастерства среди сотрудников промпредприятий - VI Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (Hi-Tech). Он проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, правительства Свердловской области, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", ведущих российских корпораций и предприятий.

Теги
РоссияWorldSkills
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