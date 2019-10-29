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Завод по производству базальтового утеплителя начали строить в якутской ТОР "Кангалассы"

Ввести предприятие в эксплуатацию планируется в феврале 2020 года

ТАСС, 29 октября. Завод по производству утеплителя из базальтового волокна начали строить на территории опережающего развития (ТОР) "Индустриальный парк "Кангалассы" в Якутии, сообщила во вторник пресс-служба главы республики.

"Резидент ТОР "Кангалассы" начал строительство завода базальтового утеплителя. Вся проектная документация успешно прошла соответствующую экспертизу, работы по возведению здания планируется завершить в декабре этого года. Ввод объекта в эксплуатацию и старт производства ожидается в феврале 2020 года", - говорится в сообщении.

Завод строит компания "Базальт", ставшая резидентом ТОР в 2018 году. Основным видом его продукции будут прошивные маты из базальтового волокна, которые применяют для утепления промышленных и жилых построек. Этот материал обеспечивает надежную шумовую и теплоизоляцию, долговечен и пожаробезопасен. Кроме того, у компании есть заключение Роспотребнадзора о том, что выпускаемая продукция является экологически чистой и безопасна для человека.

При работе предприятия на полную мощность его производительность составит до 500 тонн продукции в год.

Индустриальный парк "Кангалассы" находится в Якутске. Для него выделены 138 га земли. Девять резидентов ТОР свои проекты уже реализовали, вложив 1,4 млрд рублей частных инвестиций и создав 142 рабочих места. Общий инвестиционный портфель по 16 заключенным соглашениям составляет 2,8 млрд рублей, планируется создание 365 рабочих мест.

Теги
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