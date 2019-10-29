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В Эстонии возбудили дело в отношении Swedbank из-за подозрения в отмывании денег

По данным BNS, расследование начато в связи с признаками нарушений, которые были выявлены ранее в ходе проведения процедур финнадзора

ТАЛЛИН, 29 октября. /ТАСС/. Финансовая инспекция Эстонии возбудила дело в отношении банка Swedbank для проверки выполнения норм воспрепятствования отмыванию денег. Об этом инспекция сообщила во вторник.

Согласно сообщению, которое приводит агентство BNS, делопроизводство в отношении банка Swedbank начато в связи с признаками нарушений, которые были выявлены ранее в этом году в ходе проведения процедур финансового надзора.

В апреле Финансовая инспекция Эстонии направила своих инспекторов в главный офис банка Swedbank в Эстонии для проверки. В феврале финансовые инспекции Эстонии и Швеции начали совместное расследование в отношении возможного участия в отмывании средств банком Swedbank.

Это произошло вскоре после того, как шведский телеканал SVT опубликовал расследование, в котором заявил, что один из крупнейших банков Швеции Swedbank может быть замешан в отмывании более 40 млрд крон (около $4 млрд) на протяжении восьми лет, а мошеннические действия, вероятно, связаны с крупным скандалом в Danske bank. По данным телеканала, миллиарды крон были отмыты через филиалы Swedbank и Danske bank в странах Балтии, в частности, в Эстонии.

Скандал с Danske bank

1 июля прошлого года прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования обстоятельств возможного отмывания денег с участием сотрудников отделения Danske Bank в стране. Общий объем отмытых средств оценивается минимум в €7 млрд. В сентябре банк опубликовал результаты проверки 6,2 тыс. клиентов эстонского отделения, признав, что большинство из них могут считаться подозрительными. В том же месяце на фоне скандала ушел в отставку глава банка Томас Борген.

Всего в рамках следствия в Эстонии были задержаны 10 человек.

По версии основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, приговоренного российским судом к девяти годам колонии заочно, банк может быть причастен к мошеннической схеме в РФ, существование которой ранее якобы выявил юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский.

Danske Bank был основан в 1871 году в Копенгагене. Является крупнейшим датским банком и важным банковским игроком в Северной Европе с филиалами в странах региона. Число его клиентов превышает 5 млн.

Теги
ЭстонияШвецияДанияВеликобритания
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