Сбербанк профинансирует победителей крабовых аукционов на $1,4 млрд

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Сбербанк предоставит рыбодобывающим компаниям, которые получили право на добычу краба, кредиты на сумму $1,4 млрд. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

"В период прохождения отраслевых аукционов от рыбодобывающих компаний нам поступили заявки на $3 млрд. Сбербанк профинансирует клиентов на сумму более $1,4 млрд", - сказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, слова которого приводятся в сообщении.

Он добавил, что кредитные средства будут предоставлены на срок до 12 лет.

Об аукционах

Аукционы по продаже квот на вылов краба в Дальневосточном и Северном бассейнах прошли с 7 по 15 октября 2019 года. В общей сложности было продано 35 лотов стоимостью 142,36 млрд рублей.

В Дальневосточном бассейне стоимость проданных квот составила 99,5 млрд рублей. На данном участке право на вылов краба получили 13 компаний, в том числе и структура Сбербанка "Островной-Краб", которая победила в двух аукционах на сумму 10,36 млрд руб. Квоты на вылов в Северном бассейне получили пять компаний. Заявки по шести лотам не были получены Росрыболовством.