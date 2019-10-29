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Акимов заявил, что Россия готова реализовать во Вьетнаме пилотный проект по запуску МФЦ

Как сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов, в случае одобрения предложения правительством Вьетнама российская сторона будет готова обсуждать условия

ХАНОЙ, 29 октября. /ТАСС/. Россия предложила реализовать во Вьетнаме пилотный проект по запуску многофункциональных центров для предоставления госуслуг населению. Об этом сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в ходе заседания российско-вьетнамской двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Уже сейчас мы готовы запустить на территории Вьетнама пилотный проект по созданию аналога российской системы межведомственного электронного взаимодействия, единой системы идентификации и аутентификации, системы многофункциональных центров по обслуживанию населения и предоставлению госуслуг", - сказал он.

Также Акимов отметил, что в случае одобрения предложения правительством Вьетнама российская сторона будет готова обсуждать условия. "В том числе финансовые условия, включение российских и вьетнамских компаний в эти проекты", - резюмировал он.

22-е заседание российско-вьетнамской двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству проходит 29 октября в Ханое. Ключевыми темами обсуждения стали сферы топливно-энергетического комплекса, промышленности, энергетики, IT-индустрии, фармацевтики и поставок продукции агропромышленного комплекса.

Теги
РоссияВьетнамАкимов, Максим Алексеевич
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