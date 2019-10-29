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Акимов: электронный документооборот между РФ и Вьетнамом поможет нарастить товарооборот

Как отметил вице-премьер РФ, совместная работа в этой сфере важна для всех отраслей

ХАНОЙ, 29 октября. /ТАСС/. Введение электронного документооборота между Россией и Вьетнамом позволит резко увеличить объемы товарооборота между двумя странами. Об этом сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в ходе заседания российско-вьетнамской двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Всеобъемлющий характер нашего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества позволяет нам реализовывать проекты в самых разных отраслях, прежде всего, конечно, в нефтегазовой, энергетической сферах, в сфере машиностроения, торговли сельскохозяйственной продукцией, в развитии транспортных систем, фармацевтике, торговле минеральными удобрениями", - подчеркнул вице-премьер.

"Но одна сфера является, безусловно, наиболее перспективной, о ней хотелось бы остановиться особо - это совместная работа в сфере электронного правительства, информационной безопасности, "умных городов". Причем эта повестка является важной абсолютно для всех отраслей, <...> например, создание возможности обмениваться электронными документами в доверенной среде позволило бы резко нарастить объемы торгового оборота и сделать такой обмен простым, легким и безопасным, и для бизнеса, и для контролирующих органов наших стран", - сказал он.

Также Акимов во время выступления напомнил, что в 2019-2020 годах проводится год России во Вьетнаме и год Вьетнама в РФ. "Это проходит в увязке с 25-летием подписания договора об основах дружественных отношений и 70-летия установления дипломатических отношений. В мае этого года в Москве состоялась торжественная церемония открытия наших перекрестных годов участием глав правительств двух стран, прошли переговоры и в этой связи вижу нашу задачу как сопредстадетелей межправкомиссии в безусловной реализации всех договоренностей, которые достигаются на высшем и высоком уровне. В данном контексте особое значение имеет исполнение контрольного списка приоритетных задач по продвижению российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства в 2019 г. и, конечно, стоит задача по скорейшему согласованию аналогичного документа на 2020 год", - добавил вице-премьер РФ.

22-е заседание российско-вьетнамской двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству проходит 29 октября в Ханое. Ключевыми темами обсуждения стали сферы топливно-энергетического комплекса, промышленности, энергетики, IT-индустрии, фармацевтики и поставок продукции агропромышленного комплекса.

Теги
РоссияВьетнамАкимов, Максим Алексеевич
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